Pampita no se lo calló: "Es muy feo"

Pampita Ardohain está superando de la mejor manera que puede la infección de coronavirus que se hizo pública la semana pasada.

La modelo y conductora no está teniendo muchas complicaciones, aunque sí no está llevando bien los juicios públicos que le hace el público y algunos periodistas del espectáculo.

“Llegamos a Argentina con el PCR negativo como corresponde. Fui a hacerme el hisopado por protocolo porque tenía un viaje programado y por eso me enteré. Desde ese momento estamos con Robert aislados en una habitación. Gracias por la preocupación y los mensajes”, comenzó asegurando la ex de Benjamín Vicuña en sus redes sociales, más específicamente en las historias de su Instagram.

“Ellos están perfectos de salud, no tuvieron fiebre, ningún síntoma. Nadie de los que viajaron a México, ni ningún familiar está contagiado”, lanzó Pampita generando una gran indignación en el flamante conductor de Intrusos, que no se quedó callado y apuntó sin piedad. “Es muy feo el mensaje de ‘están todos sanos, ninguno está contagiado’”, arremetió el periodista Adrián Pallares.

“No lo sabés, porque si te hiciste un hisopado que es muy cercano en días, no lo sabés. La verdad es que para eso tienen que hablar los médicos. Entiendo que ella como vocera diga lo que le pasa y está perfecto, pero después de los demás tendrían que hablar los demás. Nunca escuché a un paciente que sepa dónde se contagió”, afirmó el compañero de Jorge Rial realmente furioso.

“Tener la soberbia de decir no me contagié allá y me contagié acá por un PCR… tenés que guardarte. Como ejemplo, o para mostrar, no nos juntemos 40 o 50 personas en un lugar. A los besos, será al aire libre pero es contacto estrecho de una manera impresionante”, lanzó sobre las imágenes de la modelo cuando dio a conocer que están esperando una nena junto al empresario.