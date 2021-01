¡Epa!, Barby Franco contó detalles íntimos de su relación con su ex pareja, Fernando Burlando

Es sabido que el aislamiento por la pandemia del Covid-19 causó estragos en muchas parejas y las celebridades no fueron la excepción. En una edición del programa “Los Ángeles de la Mañana” hablaron sobre separaciones de famosos que se produjeron durante el 2020 en medio de la pandemia. En el programa en cuestión, las panelistas hablaban con una sexóloga y en un momento inesperado, Barby Franco comenzó a hablar intimidades sobre su relación con Fernando Burlando. Y si, habló sobre sexo. ¿Qué dijo?

Si bien se podría decir que hace pocas semanas Franco y Burlando ya no están más en pareja, Barby asegura que tienen “la mejor” y que siguen en contacto. La pareja atravesó una crisis y según lo que dijo en el programa de Ángel de Brito, la pandemia tuvo mucho que ver.

«Al principio de la cuarentena la pasamos bomba porque fuimos al campo, donde había caballos, huerta y demás. Después, cuando volvimos a Capital, obvio que nos afectó. Estar 24×7 con él que tiene una personalidad bastante efusiva mientras que yo soy bastante más tranquila…», comenzó diciendo la joven. Y en ese momento, Laurita Fernández se animó a preguntarle por la manera en que la pandemia había afectado el sexo en su pareja.

«Nos afectó un poquito para mal. A mí por momentos era como que no…Él es muy demandante y a mi estar todo el tiempo en una situación era como que no me daban ganas», lanzó sin filtro la panelista. Y a pesar de todo el contexto vivido en los últimos meses y de no ser su novia en este momento, tras 10 años de relación no descarta la posibilidad de una reconciliación con Burlando.