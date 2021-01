Pampita dio positivo de coronavirus con 4 meses de embarazo

Después de celebrar su cumpleaños en México y anunciar que está embarazada de cuatro meses de una bebé, Pampita atraviesa un momento muy difícil con respecto a su salud. La periodista Maite Peñoñori informó en Los Ángeles de la Mañana que el top tiene coronavirus y se encuentra aislada por el momento.

La periodista informó lo siguiente:

“Se había hablado ayer de un contacto estrecho y que estaba a la espera del resultado de su hisopado. Finalmente, ayer le llegó su PCR positivo, le tuvo que avisar a todos sus contactos estrechos. Yo ayer intenté hablar con ella y raramente no contestó. Pero lo tenemos confirmado por dos fuentes distintas y por el PCR mismo que le termina dando positivo”.

“Ella no fue a hisoparse por sentirse mal o por síntomas sino porque tiene previsto el viaje a Miami por el cumpleaños de 15 de la hija de Bam Zamorano y necesitaba su PCR negativo para subirse al avión”.

Sobre su entorno más cercano, la panelista confirmó que “Fue a hacérselo sintiéndose bien y ahí le comunican que le dio positivo. Por eso ella está aislada en su casa con Roberto. Me cuentan que uno de sus hijos empezó con unas líneas de fiebre y a sentirse un poco mal”.

También, Maite agregó a la información oficial que “Ayer mandaron por la tarde a hisopar a todas sus empleadas. Contrató a una empresa para que fuera al domicilio a hacerlo. Ella no tiene muy en claro dónde se contagió, ella regresó el jueves pasado de México con un PCR negativo. Hoy no te subís a un avión internacional si no tenés un PCR negativo”.

Laurita Fernández, ante la incertidumbre del caso y la trascendencia de su estado de futura mamá, fue muy directa y le preguntó si Pampita y su familia habían hecho el aislamiento correspondiente tras su viaje, a lo que la periodista Maite respondió: “No estoy segura si hizo el aislamiento correspondiente de siete días. Me cuentan que el fin de semana los hijos de ella invitaron a unos amiguitos a la casa. Nos enteramos porque ella empezó a avisarle a todos, como corresponde”.

Aun no se conocen más detalles, que ampliaremos sobre la marca.

Fuente: Con información de LAM y Ciudad