Malena Guinzburg, en silla de ruedas tras un accidente, ¿qué le pasó?

Malena Guinzburg supo separarse de la gigantesca sombra de su famoso y querido padre, Jorge Guinzburg y se dedicó a la televisión, radio, películas y hasta teatro. Pero este martes le jugó una mala pasada a la mujer, pues se encuentra rodando una película y al salir del set se dispuso a buscar su auto pero se tropezó con el cordón de la vereda y se cayó. El resultado en palabras de Male: “Hielo, hinchazón, esguince”, publicó en un posteo en su cuenta personal de Instagram.

Tras el estreno de Chicas de la Culpa, futuras funciones tendrán que esperar.

En la foto de Instagram, se la ve en silla de ruedas acompañada de una mujer, mostrándose sonriente detrás de un barbijo. “Supongo que nunca es un buen momento para esguinzarse”, comienza el relato Guinzburg, y procede a contar cómo fue lo sucedido. “Después de muchas horas y mucha felicidad y cansancio me fui a buscar el auto para volverme a casa. Del cordón al auto, me caí.” La actriz fue acompañada a una guardia y se encuentra bien, pero insistió en que no es un buen momento para estar esguinzada, ya que está con muchos proyectos y en medio de una mudanza.

Aún así, finalizó la publicación con buena onda. “¡Obvio que nada de esto me detiene, la peli, el teatro, la mudanza, las fotos con el telescopio y mi cumple el 5 de febrero siguen firmes... mi pie no tanto!”, bromeó la hija de Jorge.