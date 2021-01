El fuerte calificativo de Ángel de Brito a una figura mediática "Me parece rehueco"

La TV argentina continúa dejando momentos llamativos durante este verano 2020/21 y una vez más Ángel De Brito estuvo en el lugar protagónico.

En estas ocasión el presentador de Los Ángeles de la Mañana se sintió cómodo como para calificar a otra figura del medio.

La situación tuvo lugar en el momento en el que el equipo de 'LAM' se pronunció acerca del gran número de casos positivos de coronavirus que se confirmaron en todo el país. Luego, la producción reprodujo las palabras de Sofía Jujuy Jiménez, que no le cayeron para nada bien a De Brito y su equipo de panelistas.

En ese sentido, la conductora de «Informados de todo» se defendió mediante un fuerte descargo. "Voy a responder a estas acusaciones malintencionadas. La verdad es que me parece muy de poco compañero acusar de algo que ni siquiera hablaste porque lo que hubiese correspondido era que me llamen por teléfono. Yo no me manejo de ese modo. Para aquellos que tuvieron la mala intención de acusarme, si estoy subiendo algo a mis redes es porque considero y sé que no hay nada ilegal. Festejé mi cumple en vacaciones con mis amigos y con todas amigas que vinieron de Jujuy y se hicieron el PCR, por suerte todas dieron negativo. Para aquellos que quisieron ensuciar mi imagen o tirar mala onda, espejito, se los devuelvo, les mando un beso. Infórmense, chequeen, no cuesta nada, mi celular lo tiene todo el mundo", manifestó la morocha.

Tras oír las palabras de Sofía Jujuy Jiménez, Ángel de Brito no pudo evitar apuntar contra la modelo y presentadora de televisión. "Me parece re hueco lo que está diciendo, se que es una chica sin mala intención, pero está diciendo una estupidez, ¿es infectóloga ella? ¿tiene una burbuja propia para ella? Nos están diciendo a todos los argentinos que no nos juntemos más de diez personas, y ella tiene su protocolo aparte", sostuvo.

"Creo que nadie quiso ensuciarla, surgió todo por los trabajadores de América que no se sienten seguros con una conductora que está haciendo una joda con treinta amigos, por más hisopados que estén, no se puede", agregó después Ángel de Brito, quien se encuentra aislado en su domicilio tras haber tenido contacto estrecho con un caso positivo de coronavirus.