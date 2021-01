Matías Alé sorprendió con un secreto a orillas del mar: "Fue con Moria"

Matías Alé volvió a tener su segundo de fama al confesar como invitado en un programa de televisión un particular momento que le tocó vivir con Moria Casán.

Si bien la charla tuvo una primera escala en su relación con Graciela Alfano, lo que realmente sorprendió a todos fue su secreto con la 'One'.

"¿Qué fue lo más zarpado que te compraste con la tarjeta de Graciela?", comenzó indagando Florencia Peña en 'Flor de Equipo', el programa que conduce a través de la pantalla de Telefe. Él sin tapujos, decidió salir a responder sorprendiendo tanto a los presentes, como a los televidentes. "Un saxo en Paris. Imaginate lo que salía. Me quería comprar una remerita del PSG y paso por una casa de instrumentos" contó.

"Ella me había dicho que le gustaba como tocaba el saxo Facundo Arana, así que me caí con la valijita. Nunca aprendí a tocar", afirmó Matías Alé. Sin embargo, el momento más fuerte fue cuando habló de lo que sucedió con Moria Casán. "¿Cuál fue la peor cortada de rostro de una famosa cuando intentaste seducirla?", indagó la conductora ante la mirada atenta de su panelista, Marcelo Polino.

Y es que ante la negativa de Matías de contestar, fue él quien lo mandó al frente. "Una diva argentina con la que estabas compartiendo hotel en MDQ. La llamaste para ir a su habitación y te corto la cara", lanzó el exjurado del Bailando por un Sueño sin dar nombres, pero asegurando que se trataba de una personalidad muy importante dentro del mundo del espectáculo de nuestro país.

Muy sincero Alé nombró nada más y nada menos que a la madre de Sofía Gala. "Fue con Moria. Yo quería compartir un desayuno, tenía buena onda y compartíamos el mismo hotel. Mi idea era compartir un momentito pero no pasó más que eso", sentenció el actor. Hace algunos días atrás, había confesado que mantuvo en el pasado un touch and go con su compañera en Polémica en el Bar, María Fernanda Callejón.