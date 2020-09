¡Lo dejó clarito!: ¿Por qué Guillermo Calabrese dejó “Cocineros Argentinos” tras 10 años?

Luego de 10 años al frente de las cámaras, formando el equipo de Cocineros Argentinos Guillermo Calabrese dio un paso al costado.

A post shared by Guillermo Calabrese (@calacocinero) on Sep 24, 2020 at 7:32pm PDT

View this post on Instagram



Desde que ya no está al frente del ciclo que muchos argentinos eligen, el rumor de que lo habrían echado comenzó a sonar cada vez más fuerte.



El querido cocinero aclaró la situación desde sus redes sociales y contó por qué ya no formará parte del programa.



"A ver... Lo voy a explicar fácil. He leído tantas pelo...eses Nunca fui empleado ni contratado por TV Pública. Siempre mi relación contractual fue con una productora. Se venció el contrato y no hubo un acuerdo económico. Nada más. Nadie me echó". Sin embargo, aclaró que tenía intenciones de continuar al aire: "Y claro que me hubiera gustado seguir".