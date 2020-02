¡¡¡Volvió!!!: Silvina Luna revolucionó el sábado con una pose en la que se le vio...

View this post on Instagram

u2727Ushtrasanau2727u2063 u2063 Este asana o postura forma parte de mi practica de Yoga. Tiene los beneficios de fortalecer la columna y flexibilizarla.u2063 u2063 Expande el espacio del plexo cardu00edaco y abre Anahata Chakra o el espacio energu00e9tico vinculado al amor, a la compasiu00f3n, a la apertura de las emociones y a la sanaciu00f3n de heridas emocionales.u2063 u2063 Segu00fan la cosmovisiu00f3n del Yoga la salud reside en tener nuestra columna vertebral flexible, allu00ed se encuentra la fuente de la juventud y un cuerpo fu00edsico saludable.u2063 u2063 La pru00e1ctica de posturas es la parte mu00e1s visible del Yoga, en su profundidad residen bases u00e9ticas como la no-violencia, la verdad y el desapego.u2063 u2063 Te gustaru00eda que te enseu00f1e mis posturas favoritas para hacer en casa? Previa entrada en calor!