Mirá que famoso actor se muere de ganas de estar en El Eternauta, la prometida serie de Netflix

Una historieta argentina llega a Netflix El mundo de las redes sociales se convulsionó hoy con la noticia que dio a conocer el periodista de chimentos, Jorge Rial: «Me dicen que hoy están llegando los capos de NetflixLAT para cerrar formalmente el contrato para llevar a su pantalla El Eternauta. Sería una inversión de 15 millones de dólares. La primera gran producción nacional para esa plataforma. Una muy buena noticia». Se trata de una de las historietas más trascendentales de nuestra historia. La misma fue escrita por Héctor Germán Oesterheld, luego desaparecido por la dictadura genocida y dibujada por Francisco Solano López. La tira salió inicialmente en el suplemento Hora Cero Semanal  entre 1957 y 1959, y se trata de una metaficción donde la cuestión es la salvación colectiva y no individual.