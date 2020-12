La eliminación del Turco García en MasterChef Celebrity: lágrimas y un recuerdo doloroso

Sin embargo, este domingo se convirtió en el octavo eliminado del certamen y no pudo contener sus lágrimas al conocer la amarga noticia.

“Yo simplemente sé que cada vez se me hacía más difícil. Me voy muy triste y…”, dijo García, sin poder completar la frase porque se le hizo un nudo en la garganta y se quebró. “Yo hace 15 años estaba muerto en vida y ahora que me den la posibilidad de que… y todos mis compañeros que están acá…”, dijo el exfutbolista sin poder completar ninguna de las dos oraciones.

Tras tomar aire, García juntó las manos en signo de agradecimiento y se limitó a decir “Gracias”. Los demás participantes, en especial Claudia Villafañe, dieron muestras de su tristeza.

“MasterChef me dejó una de las cosas más lindas de los últimos años, como aprender a querer a la cocina y aprendí a vivir, que es lo más importante”, cerró el participante, que comparó su participación con el gol que le hizo a los ingleses en el amistoso disputado en el estadio Wembley en 1991.