Darío Barassi sin filros: mirá el fuerte mensaje sobre su sobrepeso

Sus conducciones en 100 argentinos dicen es un completo éxito, pero Darío Barassi también transita algunos días difíciles y contó en una entrevista para la revista nacional Gente un aspecto que en su vida íntima lo está angustiando.

El conductor reveló que subió de peso y que eso lo tiene mal. La cuarentena le pasa factura y lo hace saber.

"Engordé 30 kilos y eso me angustia", confesó sin filtros, Además, le es muy difícil vestirse en la Argentina porque no consigue ropa canchera de su talla, lo cual es un problema que atormenta a muchas personas en nuestro país.

Eso sí, el conductor reconoció tener el privilegio de ser famoso. Este aspecto hace que a diferencia de los mortales logre vestirse con ropa canchera aunque no compre en tiendas tradicionales.

"Tengo el beneficio y la suerte de ser un tipo público; entonces, las marcas me acompañan y me ayudan mucho. Acomodan sus talles y me hacen muchas cosas a medida", relató.

Y se despidió remarcando que antes de ser conocido sufría mucho por no poder vestirse como le gustaba.

“Es muy difícil vestirse en este país. Siempre que puedo saco este tema a la luz, porque creo que está buenísimo plantearse la Ley de Talles y demás”, concluyó dejando un mensaje por demás fuerte respecto a la ley de Talles.

Fuente: Con información de Gente y Ciudad