El insólito 'sincericidio' de Susana Giménez que la rompa en las redes

Susana Giménez es una de las divas de la Tv argentina y cada vez que comparte algo en sus redes suele venir acompañado de polémica o de algún divertido disparate.

En esta ocasión, la reina de los teléfonos se centró en la llegada del verano y de una particular miembro de su familia.

Durante las últimas semanas, Susana compartió en varias ocasiones las travesuras de su nueva perra Rita en Punta del Este. En ese contexto, la diva reveló algunos tips para educar a las mascotas: "Como ya saben, ¡Rita es más loca que Thelma en su peor momento! Es súper cariñosa y amorosa, pero hiperactiva, muy atropellada e imparable. Se sube a la cama a toda velocidad cuando estoy tomando el desayuno y tirando todo a su paso".

En esa misma línea, Susana agregó: "Me salta en dos patas arañándome toda cuando me ve por primera vez cada día. Se sube y se baja del carro mil veces a toda velocidad arrasando con lo que sea. Como no puedo dominarla, a Patricio Giménez se le ocurrió invitar a una amiga que adiestra perros para que nos dé unos consejos. No sé si vamos a lograr domarla, pero por lo menos lo intentamos".

A su vez, hace unos días atrás, Susana publicó un video en el que se la ve recostada en un sillón junto a su mascota y en el cual se la escucha decir: "Vos sos muy traviesa, como tu tía Thelma, pero mirala como está ahora. La vejez la aplacó". A continuación, la diva escribió: "Conversando con Rita para convencerla de que se porte un poco mejor".

Lejos de terminar con las travesuras de su perra, ayer por la tarde Susana compartió una foto, en la cual es posible ver a su mascota con un sombrero. Por lo que la actriz bromeó: "Llega el verano y Rita quiere estar a la moda". Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios: "Divina, logró que se calme parece», «¡Rita es nuestro amor! Queremos una Rita para que nos destroce la casa".