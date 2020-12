Masterchef: Iliana Calabró le echó la culpa a la producción por su eliminación

Iliana Calabró quedó afuera de Masterchef, mientras sí volvían al certamen desde el repechaje dos personajes que son mucho más atractivos para el show pero que indudablemente tienen menos condiciones culinarias: Rocío Marengo y el Mono de Kapanga.

Y Calabró disipó dudas sobre qué fue lo que le pasó con el plato que la dejó afuera: según afirmó, la producción escribió mal las medidas en la receta.

Lo comprobó, dijo, al repetir la receta y realizarla nuevamente en la casa, y sufrir el mismo inconveniente con su "Key Lime Pie".

"Finalmente, después de casi 10 días me llegó la receta (...). O sea, quisieron aumentar el grado de dificultad poniendo una masa sablé y es ahí donde se mandan la macana", confesó.

"De todas maneras, no fue puntualmente contra mí: no la hubiera podido hacer ninguno de mis excompañeros. Dentro de todo, me arreglé para salvar el honor con los shots, que los hice según mi receta y ahí pude", confesó.