"Tengo puesto el chip sexual": qué conocida conductora le hizo esta confesión a 'Estelita'

Hay declaraciones que prenden las antenas de todos y una de esas fue la que le hizo Ernestina Pais a 'Estelita', el personaje de Jey Mammon,

La reconocida periodista se prestó para una entrevista rocambolesca y la verdad que no defraudó, sacando incluso a la luz situaciones muy íntimas.

En ese sentido, Jey Mammon le advirtió: "Portate bien porque más que un carpetazo, es todo el estante eh". Entre risas, Ernestina Pais le contestó: "Toda la biblioteca que tengo atrás, ja". Luego, Estelita se enfocó en la entrevista. "¿Es verdad que tenés el chip sexual, o no?", indagó, al hueso. En ese sentido, la famosa conductora de televisión dio detalles de su situación.

"Tengo el chip hormonal, que también es conocido como el chip sexual. Anda, creo que anda. La estoy pasando bien, será porque estoy con alguien con el que la paso bien o será que funciona. Sí o sí te cambia el humor en un montón de aspectos. Las mujeres, a nivel hormonal, nos descompensamos. Vos porque no sentís el cuerpo, ja", dijo Ernestina Pais.

Después, Jey Mammon le preguntó sobre su estado sentimental. "Ya que dijiste que ‘ahora estoy con alguien con el que la paso bien’. ¿Estás con alguien fijo o no?", le consultó. Sin dudar, Ernestina Pais fue contundente. "Sí. En general, soy bastante monogámica aún en la poligamia. Quiero decir, si estoy bien con alguien aunque esté soltera y me considere soltera, me gusta seguir siempre en la misma. Cuando más conoces a una, sabemos de lo que hablo, más jugo le sacás", cerró.