Sorpresón: eliminaron a uno de los favoritos del Cantando 2020

El Cantando 2020 está entrando en la recta final, una instancia en la que ya no estará más una de las que asomaba como gran favorita para quedarse con el concurso: Cinthia Fernández.

La modelo fue eliminada por el público frente a Charlotte Caniggia, quien se quedó con el 61,7% de los votos de los televidentes.

Si bien Charlotte terminó triunfando en la gala de eliminación, no es un hecho que la mediática continúe en la competencia. «Que quede claro que no hablo de una renuncia de Charlotte, sino de una incomodad y disconformidad. Hay un enojo de por medio, no se sabe si puntualmente con su partenaire, si es con la producción, si es con su coach, o si es con todos. Al momento, Charlotte no está en el grupo de WhatsApp de su equipo, se fue», precisó Martín Salwe hoy en «La Previa del Cantando».

«Y los antecedentes marcan que ella hizo esto varias veces, por lo menos dos veces por distintos enojos. Ante la pregunta de un productor al manager de Charlotte, él no supo responder sobre el motivo de su enojo. Al no estar Charlotte y abandonar el grupo de WhatsApp, no había forma de comunicar cuándo ensayar. Por eso se perdió tres ensayos y solo tuvo una hora y media para lo que va a presentar esta noche”, agregó el locutor del «Cantando por un Sueño», dando picantísimos detalles de la intimidad de Charlotte.