Qué ternura: Abel Pintos y una foto junto a su hijo en la que está para comérselo

Abel Pintos, uno de los artistas argentinos con más reconocimiento internacional, está disfrutando de un momento muy especial, tanto en lo profesional como en lo sentimental.

Por un lado se encuentra en plena gestación de un nuevo material discográfico y, por otro, comparte del crecimiento de Agustín, su primer hijo.

"Y en la cara dos soles que sin palabras hablan" Que tengan un lindo fin de semana, que la paz los mire a l@s ojos. L@s quiero ♥️», escribió en el pie de la imagen compartida en su Instagram personal. En la foto publicada, se lo observa al cantante siendo atentamente observado por el pequeño Agustín. El post en cuestión de minutos se llenó de likes y de comentarios llenos de amor para ambos.

La publicación obtuvo más de 170 'me gusta' en menos de dos horas y ya superó los 7 mil comentarios. "Hermosos!! Padre e hijito!", "Ay, que bonitos!", "Vos me querés matar!", "Me muero de la emoción!! Es hermoso! Muchas felicidades", fueron algunos de los cientos de mensajes que recibió Pintos por parte de sus amigos, colegas y fanáticos. Todo hipnotizados por el bebé.