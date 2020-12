El Cabezón Ruggeri dejó helado al Pollo Vignolo con una acusación durísima

Cada vez que habla Oscar Ruggeri en 90 Minutos de Fútbol enciende la polémica. Sus declaraciones explosivas generan todo tipo de debates alrededor de la pelota y, como sucedió en el último programa del ciclo, una discusión alrededor de la fidelidad de los hinchas.

Sebastián Vignolo le propuso al excampeón del mundo que opinara sobre una de sus recientes encuestas, en la que preguntaban si había más hinchas anti Boca o anti River. En ese sentido, Ruggeri exclamó: "Muchos hinchas de otros equipos no le dan bola a ninguno de los dos. El hincha de Aldosivi es hincha también de uno de estos".

El comentario no fue bien recibido por el conductor y por el resto de sus colegas, quienes le advirtieron que los simpatizantes de los clubes de la ciudad de la costa atlántica no iban a estar contentos con sus declaraciones. "Yo voy a Mar del Plata y qué me van a decir. No tengan dudas que hay muchos hinchas de Aldosivi pero también soy de Boca, River o San Lorenzo. Te dicen que cuando juega Aldosivi en Mar del Plata son de Aldosivi, pero sino son del Ciclón", disparó.

"Vamos con una cámara, vos y yo, vamos a Mar del Plata, a la zona del puerto, y te contestan que son de Aldosivi y de Independiente, Racing", propuso el excentral de la Selección Argentina al conductor. Pese a todas sus explicaciones, las cargadas y las advertencias ante un inminente enojo de los hinchas de la costa atlántica, Ruggeri respondió: "¡Qué manga de mentirosos que son!". Y concluyó: "Ahí en Mar del Plata me van a abrazar. Me van a decir tenés razón, soy de Boca, de River, de Racing. Salvo los equipos grandes, los demás no me vengan a decir que no son de otro cuadro".