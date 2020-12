Nacha Guevara, sin piedad con un concursante del 'Cantando': "Un mamarracho, casi una burla"

Nacha Guevara se puso más picante que nunca en el último capítulo del Cantando 2020 y el centro de su enojo fue Cachete Sierra, el que muchos señalan como el gran favorito para quedarse con la presente edición.

'El amor es más fuerte" fue el tema que le tocó interpretar al ex 'Chiquititas' junto a Inbal Comedi y para Nacha no lo pudo hacer peor.

"Miren, cuando a estos temas le faltan la verdad, no existen. Es un tema extraordinario que está escrito en una época especial y toda esta casi farsa de poner unos uniformes militares y querer hacer de eso algo… no sé qué quisieron hacer. La verdad es que es casi una burla. Lo siento. Pero es muy feo. No se metan con temas que no pueden defender. Es como un mamarracho", precisó la jurado.

El actor reaccionó casi sin palabras: "No comments (sin comentarios). Cero es terrible”, precisó. A lo que Nacha le retrucó: "No es personal con ustedes. Pero si no están enterados de lo que cantan”, manifestó la jurado, desafiando a los participantes.

Finalmente, Ángel de Brito intervino con un picante comentario: "No le gustó cómo representaron una época muy difícil para nuestro país", sentenció.