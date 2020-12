Claribel Medina hizo temblar a Los Pumas con una reveladora declaración: "Me mandó..."

Claribel Medina metió bocado en la polémica que la relaciona con algunos integrantes de Los Pumas, quienes en las últimas horas se han convertido en el centro de varios repudios por sus mensajes discriminatorios.

La actriz reveló en el Cantando 2020 que Santiago Socino, uno de los jugadores que la agredió a través de unos tuits años atrás, le escribió para pedirle disculpas.

"No los entendí a los mensajes porque no los conozco a los jugadores, ni tengo ningún tipo de relación con ellos. Jamás los leí porque no estaba arrobada, así que no me enteré. Me dijeron que haga la denuncia porque eran muy fuertes las frases. Y cuando leo que (los tuits) fueron en el 2011, no le quité importancia. Pero me tranquilicé y dije ‘en realidad no soy yo el frente. Soy en ese momento y en ese año el frente’. Pero podría ser para un niño y ahí sí me preocupé", comenzó diciendo Claribel Medina en el 'Cantando'.

"Él me escribió y le tengo que mandar un saludo. Me mandó varios mensajes por Instagram porque no tengo Twitter. Realmente le creí su arrepentimiento. Me dijo ‘no tengo explicación, no puedo creer lo que hice, mis padres están mal’. Le contesté que correspondía que en su club le explicara a los jóvenes que estas cosas no están buenas. Es una figura que representa el deporte. Le dije que hay que explicar un poco esto a su entorno. Me parece que fue sincero", agregó la conductora, quien pasó un mal momento.