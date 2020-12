Claribel Medina le respondió al Puma que dijo que le "pegaría un tiro"

Dentro del fárrago de horribles tuits racistas, xenófobos, misóginos que aparecieron de varios integrantes de Los Pumas publicados hace algunos años, sorprenden los de Santiago Socino.

Más allá de considerarla una "negra de mierda", tiene una saña particular contra Claribel Medina, la cantante y actriz boricua que hace muchos años está radicada y trabajando en Argentina.

Mirá que dijo la agredida:

"Sinceramente, no sabía que existían estos tuits. Incluso me enteré por instagram, por los mensajes que me dejaban otros usuarios. No me dolió, me quedé en shock. Y me angustié mucho pensando en lo que puede hacer o decir una persona, de dónde nace semejante sentimiento de xenefobia y de racismo".

"Estos muchachos le tienen que pedir perdón a todas las razas, a todas las nacionalidades, a la gente que trabajaba o que ahora trabaja con ellos. ¡A toda latinoamérica le tienen que pedir disculpas!"

"El racismo no va mas. ¡No va más! Eso es lo que deberían entender estos tres chicos, que no se pueden escudar en su edad. Además, Argentina es un país de inmigrantes. Pero igual no es un fenómeno que se de sólo aquí, este es un problema mundial. Hace poco mataron a un negro en Estados Unidos".

"Yo ni lo conocía a este muchacho, no sé ni quién es. Puede ser cualquiera el agredido. Hoy fui yo, pero mañana puede ser otro, su madre, cualquiera. Tienen que hacerse cargo de lo que dijo y pedirle disculpas a todos los países, a todas las razas, a las personas que trabajaron y trabajan en sus casas, a toda latinoamerica. Lo que hicieron no alcanza, eso de escudarte en la inmadurez no va. La disculpa que pidieron no es suficiente".

"Twitter es tan grande que ya debería decidir que no se puede postear desde el anonimato ni escribir cuestiones que inciten a la violencia como estás".