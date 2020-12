La misteriosa frase que sorprendió a Juana Viale: "Ya me voy a vengar, ya no..."

Juana Viale sigue marcando momentos inolvidables al frente de la mesaza de su abuela Mirtha Legrand, a quien reemplaza desde que comenzó la pandemia de coronavirus.

En esta oportunidad, la hermosa modelo compartió una conversación Jimena Monteverde, la cocinera que divierte a todos con su naturalidad y ocurrentes diálogos..

"Acá le traje la trilogía de mango”, aseguró la conductora al dejarle el postre a cada uno de los comensales. "Yo te trato de usted y vos a mí de vos. Yo soy menor que usted", manifestó sin filtro ni piedad Juana Viale.

"Ya me voy a vengar, ya no soy aquella niña. Gracias", siguiendo el juego, la chef no se calló nada y le puso los puntos en vivo y en directo. Sin embargo, el tema no terminó allí.

"Ya lo dijo la abuela, que los años traen experiencia", sostuvo una vez más la hija de Marcela Tinayre. "Claro, yo soy una niña con experiencia", contestó Jimena Monteverde. Este fue un momento de distensión en un programa muy fuerte, donde se encargaron de recordar a Diego Amando Maradona, quien falleció el pasado miércoles tras sufrir una insuficiencia cardíaca de la cual no pudieron reanimarlo.