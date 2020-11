Rodolfo Barili pidió perdón en una farmacia por un incómodo momento

El reconocido conductor de TV del canal de las pelotas, quien durante todo el día repite y vuelve a repetir sobre la insistencia del uso del barbijo, le toco pedir perdón por un comportamiento en una farmacia.



"Acabo de vivir un incómodo momento en pandemia", comenzó su relato el periodista desde su cuenta de Instagram.

"Ingresé a una farmacia, yo soy alérgico, me dio alergia y ganas de estornudar. Entonces, no alcancé a salir que estornudé adentro".

En este momento, la situación se puso tensa. "La gente se abría espantada, como diciendo: ¡Eh, loco, ¿qué hacés? Hay normas, no tenés que estornudar. Soy alérgico, ¿qué querés que haga?", contó Barili.



Luego, el conductor decidió disculparse con las personas presentes en el lugar y pudo reflexionar sobre cómo algo tan natural como un estornudo se ha vuelto un trastorno y una acción inoportuna en estos días.



Todo esto fue expresado por el propio conductor en sus redes sociales, para desahogo o simplemente para demostrar que la “nueva normalidad” es muy compleja.