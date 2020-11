Pampita calificó como "un papelón" una salida con su marido: mirá por qué

A punto de cumplir su primera aniversario de casada con Roberto García Moritán, Pampita Ardohian repasó un insólito momento que le tocó vivir durante la etapa de noviazgo con su actual marido y lo calificó con un auténtico "papelón".

La conductora de Net TV se sinceró ante su público y reveló una situación que protagonizó en la primera salida con los hijos de su hoy esposo.

“Cuando estás en el cine, te pasa a veces. La película está muy buena, pero estás muerto de cansancio y estás luchando con un ojo y con el otro, te cambiás de lugar. La primera vez que salí con los hijos de Rober, me dijo ‘¿vamos al cine?’ como para hacer algo todos juntos”, comenzó relatando Pampita.

Sin embargo, Carolina Ardohain no pudo contener el sueño y, conforme se reproducía la película, su sueño y cansancio iban en aumento. “Era la presentación y estando ahí, luchaba con el sueño. Creo que duré diez minutos y me dormí todo. Así que la presentación fue un desastre, me la pasé durmiendo toda la película”, expresó la intérprete en su ciclo diario en “Net TV”.

“Era un papelón porque era la primera salida familiar y la novia del padre dormida, roncando toda la película. Trabajo mucho y estoy muy cansada. Puede pasar”, cerró la modelo.