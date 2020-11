Duró muy poco: confirmaron que Pablito Ruiz renunció al Cantando

Pablito Ruiz regresó al Cantando 2020 de la mano de Melina de Piano, donde fue para reemplazar a la dupla de Lola Latorre y Lucas Spadafora, fue un verdadero escándalo en vivo donde Nacha Guevara fue fulminante al darle la bienvenida al artista.



"Pablo, no pensé que volvías. Tengo que decir algo. Estoy cansada de que este país trate igual al que hace las cosas correctamente que al que no hace las cosas correctamente. Esa es una de las desgracias de nuestra tierra, no sabemos distinguir eso. Así que con eso te he dicho todo"