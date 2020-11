Pampita habló sobre el escándalo de Lola Latorre y fue contundente

Durante el fin de semana pasado, la mediática Lola Latorre se convirtió en una desafortunada protagonista de una noticia tras asistir a una fiesta clandestina, en plena pandemia de coronavirus, y ser imputada por tal desobediencia a un decreto nacional.



A pesar del escándalo, la hija de Yanina y Diego Latorre justificó su presencia en la celebración vip, que contó con aproximadamente 500 concurrentes.



"Fui a buscar a una amiga. Y por una amiga lo haría mil veces.Sé que me metí en un quilombo"

Analizando lo ocurrido, Pampita se metió en la polémica y dio su personal opinión sobre el tema en Pampita Online: "Ella dijo 'todos tuvimos 20 y le mentimos a nuestros padres'. Ella no podría decir que fue porque se está hablando que, si hubiera ido a una fiesta clandestina, no podría seguir participando en el Cantando. Por eso es la defensa tan fuerte que está haciendo su familia y Burlando".



Con una mano en su pecho, la conductora expresó: "Pará mí, si tengo que decir, no se bajó del auto. Si no hay ninguna foto que lo pruebe es porque no llegó a bajarse del auto... Después, el cruce de versiones hace que uno sospeche".



¡Contundente!