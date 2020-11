Lanata dejó su programa con más pena que gloria: paliza de Masterchef

Anoche, Jorge Lanata cerró una nueva edición de su programa "Periodismo para todos" (El Trece) y en la batalla por el rating una vez más no pudo ganar contra "MasterChef Celebrity" (Telefe) y la encarnizada final del repechaje. Los números no mienten y el periodista macrista quedó por abajo sin poder ganarle, una vez más, al reality de cocina.

Según los datos de la medidora Kantar Ibope, el programa conducido por Santiago del Moro en Telefe obtuvo un promedio final de 18.1 puntos de rating, con picos de 20 puntos, mientras que el ciclo de Jorge Lanata apenas alcanzó una media de 10.2 en las varillas del rating.

No obstante, en el promedio de la programación de la jornada, "Periodismo para todos" fue el programa más visto de El Trece. Números bajos que, desde el arranque de "MasterChef Cleebrity", no pudieron hacer subir. Una situación parecida le ocurrió a Lanata con el boom de "Bake Off", en su segunda temporada. El reality de pastelería que emitió Telefe destrozó a la competencia, incluido el programa de informes políticos.

Antes de "MasterChef Celebrity", "Por el mundo en casa" con Marley y Lizy Tagliani hizo 10.2 puntos de rating. A la tarde, "Almorzando con Mirtha Legrand" (El Trece) con Juana Viale cosechó 5.1 puntos y "La peña de Morfi" (Telefe) logró 4.7 puntos. En El Nueve, "Implacables" fue lo más alto de la jornada con 2.0 puntos. En América, lo más visto fue "Living in América" con 1.9 puntos.

Por último, en la TV Pública, lo más visto del día fue "La final del TC" con 1.2 puntos y en Net TV, lo mejor de "Corea del centro" midió 0.4 puntos.