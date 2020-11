Chiche Gelblung no se guardó nada y reveló una importante información: "Fue Claudia"

La polémica lo acompaña a Diego Armando Maradona aún tras su fallecimiento. Y es que el velatorio del astro argentino también contó con momentos críticos, que dieron mucho para hablar, como por ejemplo que no dejaran entrar a Rocío Oliva, una de sus ex.

Fue una de las compañeros de Diego durante su vida, principalmente en la época en la que entraba en Dubai, pero no pudo despedirse del Pelusa cuando fue velada en la Casa Rosada,

Las versiones son muchas y muy diferentes, pero el periodista dejó en claro quién habría sido la que tomó la decisión de no dejar entrar a la exfutbolista. "Mientras estábamos nosotros hablando me llegó un mensaje de la mamá de Rocío Oliva", manifestó el Chiche Gelblung, en Implacables, delante de Susana Roccasalvo. "La que no la dejó entrar a Rocío fue Claudia. Ella se hizo la dueña de un muerto que no le pertenece hace tiempo", disparó.

"Fue la mujer que más quiso. Mühlberger me contaba que Rocío lo cuidaba como si fuera una enfermera. Fue un enorme sacrificio el de ella en Dubai. Fue la mujer que más quiso. Por algo no la dejó entrar Claudia", manifestó Chiche Gelblung dejando a todos con la boca abierta y sin poder creerlo. "Rocío era fundamental en la vida de Diego, por eso no la dejaron entrar al velatorio", afirmó una vez más.

"Dejaban entrar con portación de hijo. Pero te digo que la decadencia de Diego fue cuando Rocío Oliva se fue de su lado. Rocío se habrá cansado, se habrá aburrido", señaló el conductor, quien también sostuvo que la joven fue el gran amor de Diego Maradona. "El gran amor de la vida de Diego no fue Claudia Villafañe. El gran amor de la vida de Diego fue Rocío. Ella fue el gran amor de su vida", sostuvo.

Cabe recordar que Luis Ventura dio una información completamente diferente. "Me confirman que Claudia (Villafañe) quería que Rocío ingresara como correspondía, pero el triunvirato de las hijas decidió que no debía entrar. Pero la decisión no fue unánime, hubo una que no quería que entre. Fue Dalma. Sí, así es, Dalma en general es la capitana del triunvirato de nenas", sentenció en su momento.