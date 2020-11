Una de las cocineras más queridas reveló como se llamará su hijo: "Lo eligió mi marido", y es tremendo

En julio pasado Felicitas Pizarro anunció su embarazo en El gran premio de la cocina. La cocinera contó al aire que estaba esperando su segundo hijo junto a su pareja, Santiago Solerno. La pareja ya tiene a Ramón, de 3 años, y conocerán a su bebé en enero de 2021.

"El embarazo lo estoy llevando bien. Estoy de siete meses y pude seguir trabajando. Lo que tiene de lindo la televisión de la actualidad es que es natural. A veces me levanto para ir al baño, sale al aire y está todo bien", comentó la presidenta del jurado del reality en diálogo con el programa radial Esto no es Hollywood.

"Termino el año trabajando y después me tomaré una licencia. Me gustaría volver a trabajar a los tres meses. Los primeros meses de embarazo tuve náuseas y algunos olores me dieron asco. Un día vi unos pepinos, tipo pickles, y no los podía probar. Pero después me puse en el papel de jurado y no me dieron asco. En mi primer embarazo grababa para El Gourmet y los olores me daban asco. Por ejemplo, cocinábamos cordero a las ocho de la mañana y era terrible", admitió.

Además, la cocinera reveló qué nombre le pondrá a su bebé: "Mi hijo se va a llamar Indalecio. Es un nombre que le gusta a mi marido. A mí no me terminaba de cerrar, pero ahora lo empecé a nombrar y me estoy acostumbrando. El nombre de mi primer hijo es Ramón y lo elegí yo".

Indalecio ya no es un nombre conocido en la farándula. Luli Fernández nombró así a su hijo, que nació en marzo del año pasado.