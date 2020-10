El ex de Valeria Lynch la demanda por... ¡una fortuna!

El cantante brasilero de exigua fama Cau Bornes, se quiere meter con una gloria de la canción argentina: la estridente Valeria Lynch.

Bornes y Lynch estuvieron en pareja hasta agosto de 2019, que se separaron.

Y en modo “me das cada día más”, el brasilero se calzó la gorra y a través de una demanda le reclama a Lynch parte de las escuelas de canto montadas y de “cuentas no blanqueadas en el exterior”.

El periodista Ángel de Brito informó que Bornes asegura tener “extractos de las cuentas, tiene fotos, tiene capturas de las cuentas que tendría en el exterior. Y también me cuentan que este conflicto empezó mientras eran pareja, que varios amigos le dijeron a ella ´mirá que él está juntando material para en algún momento demandarte´. Y que Valeria dijo ´bueno, si, me voy a encargar de esto´. Y que, después, no quiso hablar nunca más del tema. Quizá sí lo charlo con él, esta parte no la sabemos”.

En números, otra periodista precisó que la demanda está en el millón de dólares.

El brasilero nao tem carozo, ni tem vergonha.