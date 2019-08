Ricky Martín agrandó su familia y presentó a la "luz de sus ojos"

View this post on Instagram

ud83cuddeaud83cuddf8Nos emociona anunciar que nos hemos convertido en padres de una hermosa y saludable niu00f1a a la que hemos llamado Lucu00eda Martin-Yosef. Esto ha sido sin duda un cumpleau00f1os y celebraciu00f3n de la Navidad u00fanica en nuestras vidas. Tanto sus hermanos como Jwan y yo estamos completamente enamorados de nuestra beba y agradecidos de poder comenzar este 2019 con el mejor regalo que podu00edamos recibir, el regalo de la vida. ud83cuddecud83cudde7 We are beyond happy to announce that we have become parents to a beautiful and healthy baby girl, Lucia Martin-Yosef. It has been a special time for us and we cant wait to see where this stellar baby will take us. Both her beautiful brothers, me and Jwan have fallen in love with Lucia u2764