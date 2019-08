Mica Viciconte habló su peor dolor

Mica Viciconte un duro momento por la muerte de Sofía, una de sus grandes amigas, quien falleció en un accidente de tránsito en España.

"No sé cómo empezar, no puedo creerlo y no logro entenderlo... Voy a extrañar los momentos vividos, las risas, las charlas en el grupo con las chicas, nuestros encuentros cuando iba a Mardel, las salidas y mil cosas más. Te voy a recordar siempre en �� Q.E.P.D #Sofi❤", escribió la mediática en Instagram junto a varias fotos con sus amigas.