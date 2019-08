"Arturito" de La casa de papel se desubicó con Belén Francese

Enrique Arce, que se hizo conocido en la Argentina por interpretar a Arturo Román, el director de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en La casa de papel, realizó un desagradable comentario hacia Belén Francese, con quien el año pasado compartió más de una salida durante su visita a Buenos Aires.

El actor español compartió en su Instagram una foto junto a Rodrigo de la Serna, cuyo personaje en la tercera temporada de la exitosa serie es Palermo.

"¿Qué le habrá dicho a Arturo a Palermo para que se ponga tan contento?", escribió Enrique. "Lo que tienen en común es Belén Francese. Ja, ja, ja", respondió una seguidora, haciendo alusión a que Belén fue fotografiada muy cerca de Rodrigo en los Premios Martín Fierro de 2012.

La respuesta de Arce fue sorprendente, sobre todo por la buena onda que había tenido con la rubia: "¡Ambos tenemos mejor gusto, querida, y preferimos los perros a los gatos!", lanzó. Estas misóginas palabras de Arce generaron repudio entre muchos de sus fans y el actor terminó borrando la foto.

El año pasado "Arturito" estuvo de visita en la Argentina y compartió más de una salida con Francese.

Durante el día pasearon por Palermo, anduvieron en colectivo y a la noche comieron pastas en La Parolaccia de Belgrano, y luego tomaron unos tragos en The White Room, de Palermo.

Aunque entre ellos no hubo besos, se rieron mucho tomados de la mano. "Belén es una mujer linda por dentro y por fuera, pero solo somos buenos conocidos –aseguró él, por entonces–. Cuando empezamos a escribirnos no sabía que era famosa. Sucede que me llamó la atención por su forma de escribir y cómo conectamos".

“Arturito” conoció personalmente a Belén Francese en 2018. (Foto: Instagram)

Pero al otro día algo entre ellos se rompió, cuando Belén se enteró que él "pensaba conocer a varias mujeres durante su estadía en Argentina".

El actor le envió muchos mensajes para salir nuevamente y hasta le propuso hacerle "masajitos". Pero ella jamás le contestó. Y por lo visto, a Arturito le dolió.

Fuente: Infobae