El Polaco blanqueó su nuevo romance: "Estamos de novios"

Ultimando detalles esta noche bailamos .. a las 22:30 por el trece!! Con mucha garra ,fuerza y ganas .. gracias a todos por el aguante estamos muy contento de bailar por un sueu00f1o : merendero las trincheras ud83dudd7aud83dudc83 @noeliamarzolok @sabysansoneok @barby_silenzi @tono.alonso si se puede .. #superbailando2019