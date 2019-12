Posible duelo de “exs” en la final del Bailando: así lo palpita cada uno

El flamante finalista del “Súper Bailando 2019”, Nico Occhiato, se atrevió a palpitar un posible duelo contra su ex, Flor Vigna. La revelación del certamen analizó la situación que lo colocó en la final luego de ganarle a Silvina Escudero en el duelo telefónico.

El bailarín dio su opinión sobre la posibilidad de cruzarse con su ex (bicampeona del concurso) en la final: “Cualquier cosa va a estar bien. Son todos participantes”, la retrucó al periodista del Trece que le había consultado sobre la situación. Además, advirtió que Flor es una de las más queridas por el jurado y por la gente.

“¿Qué pasaría si nos toca? Nos va a recontra ganar. Nos llevamos muy bien, le deseo lo mejor”, indicó Nico, que compite junto a Flor Jazmín Peña. Además, trajo a colación que su desafío era cruzarse con Charlotte Caniggia, que ya había quedado eliminada.

Pero, entre los posibles rivales, tiene a su pareja favorita: se trata de Maca Rinaldi y de Fer Dente. Ante esto, la que salió a hablar en Intratables fue Flor Vigna, que admitió tener una tensa relación con su coach y ex pareja Mati Napp. Sobre Nico Occhiato, sostuvo: “Casi no lo veo, lo cruzo solo acá y mucho no nos saludamos. Tenemos buena relación pero no queremos que nos saquen una foto y que parezca otra cosa”.