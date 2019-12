Picardía de verano: Belu Francese se puso a tomar sol con un poquito más de ropa que Pluto

View this post on Instagram

EXPLOTA EL VERANO u2600ufe0fu203cufe0f Nos queremos ver bien ud83dudc4d Te dejo una mega recomendaciu00f3n @quelatok u2705 MI pelo y uu00f1as fuertes Con lo ultimo en minerales quelatados @quelatok tambien mejora la piel y eleva las defensas! Conseguilo en farmacias y en @nutrisuplearu2764ufe0f