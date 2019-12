Los vecinos de Pampita casi llaman a la Policía por Roberto García Moritán

Luego de regresar de su luna de miel en París, Carolina “Pampita” Ardohain y su esposo Roberto García Moritán comenzaron a convivir. Por supuesto, el empresario grastronómico hizo referencia a esta etapa en su cuenta de Instagram, con mucha emoción: “Ahora empieza lo más divertido: construir nuestras rutinas y que el día a día vaya consolidando el sueño de familia que tenemos como proyecto. ¡Que felicidad!”, había escrito.

El pasado lunes, Pampita contó en su ciclo de Net TV un blooper doméstico que habían tenido durante su primera semana de convivencia: la modelo y conductora lo dejó a García Moritán fuera de la casa. Según relató, el domingo ella está sola con los chicos y mientras estaba intentando dormirlos, él se quedó esperando afuera en la puerta porque no tenía su llave y no quería despertar a los chicos tocando timbre. Pero lo más curioso no fue eso.

Barbie Franco es vecina del matrimonio y contó lo que vió: “Le pregunté si quería que llamáramos a la policía porque vi a un chico con gorrita, muy relajado, en la puerta de su casa. Ella se fue a fijar a las cámaras de seguridad y me dijo: ‘¡Es mi marido!'”, contó Barbie. Al rato, según contaron, Pampita bajó las escaleras y le abrió la puerta a Roberto García Moritán.