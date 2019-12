De babydoll, Sara Corrales te espera en la parte de atrás del auto

View this post on Instagram

La semana pasada estuve en un seminario de emprendimiento empresarial y escuchu00e9 la siguiente frase que quiero compartir con ustedes, ahu00ed les va pues: u201cel que quiere lograr algo encuentra cu00f3mo conseguirlo! El que no, encuentra una excusau201d. Ahu00ed los dejo pensando! Chao pues. . . ud83dudd39Fotu00f3grafo: @angusmancilla. ud83dudd39Makeup and hair: @nayelidomakeup. . . #blackandwhite #actress #model #saracorrales #body #fit #colombian #fitness #woman #photo #photographer #makeupartist