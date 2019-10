Vero Lozano hizo un comentario peronista y le saltaron a la yugular 

Verónica Lozano dejó bien en claro a quién apoyó este domingo, cuando subió una foto suya bancando al peronismo. En la imagen, la conductora aparece en la playa haciendo la V de la victoria y sonriendo. Acompañó la foto con un comentario que decía "Feliz Domingo Compañeras y Compañeros"

A sus seguidores no pareció gustarles esta versión política de la famosa, actualmente de 49 años, y muchos comenzaron a criticarla rápidamente. La mayoría de los mensajes tenían que ver con los vínculos del marido de la actriz con la causa Odebrecht, donde Jorge Corcho Rodríguez está procesado como presunto participe del escándalo de las coimas.

Feliz Domingo Compañeras y Compañeros ?uD83CuDFFBuD83DuDE00 pic.twitter.com/vaMy7tn9CI — VL uD83DuDC9A (@verolozanovl) October 27, 2019

Ante las agresiones Lozano decidió no quedarse callada y rápidamente retrucó, calificando de "machirules" a los comentaristas. La conductora aseguró que tiene "edad suficiente para votar, pensar y expresarme como se me da la gana" y dijo que no hay especulación en su apoyo sino "un deseo profundo y genuino de tener un país con igualdad y posibilidades para tod@s".