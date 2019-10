Celeste Muriega salió al balcón, ¡y se olvidó de ponerse la ropa!

View this post on Instagram

ud83cudf0d ud83cudfb6 No me regalen mas libros Por que no los leo Lo que he aprendido Es por que lo veo Mientras mu00e1s pasan los au00f1os Me contradigo cuando pienso El tiempo no me mueve Yo me muevo con el tiempo Soy, las ganas de vivir Las ganas de cruzar Las ganas de conocer Lo que hay despuu00e9s del mar Yo espero que mi boca Nunca se calle Tambiu00e9n espero que las turbinas de este aviu00f3n nunca me fallen No tengo todo calculado Ni mi vida resuelta Solo tengo una sonrisa Y espero una de vuelta Yo confiu00f3 en el destino Y en la marejada Yo no creo en la iglesia Pero creo en tu mirada Tu00fa eres el sol en mi cara Cuando me levanta Yo soy la vida que ya tengo Tu eres la vida que me falta Asu00ed que agarra tu maleta El bulto, los motetes El equipaje, tu valija La mochila con todos tus juguetes Y, dame la mano Y vamos a darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Dame la mano Y vamos a darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo La renta, el sueldo El trabajo en la oficina Lo cambie por las estrellas Y por huertos de harina Me escape de la rutina Para pilotear mi viaje Por que el cubo en el que vivu00eda Se convirtiu00f3 en paisaje Yo!, era un objeto Esperando a ser ceniza Un du00eda decidu00ed Hacerle caso a la brisa A irme resbalando detru00e1s de tu camisa No me convenciu00f3 nadie Me convenciu00f3 tu sonrisa Y me fui tras de ti Persiguiendo mi instinto Si quieres cambio verdadero Pues, camina distinto Voy a escaparme hasta la constelaciu00f3n mu00e1s cercana La suerte es mi oxigeno Tus ojos son mi ventana Quiero correr por siete lagos En un mismo du00eda Sentir encima de mis muslos El clima de tus nalgas fru00edas Llegar al tope de la tierra Abrazarme con las nubes Sumergirme bajo el agua Y ver como las burbujas suben Y, dame la mano Y vamos a darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Dame la mano Y vamos a darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo...