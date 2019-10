Una noche muy loca: Jimena Barón tomó unas copas de más y...

View this post on Instagram

Ok. Este sueu00f1o avanza mu00e1s ru00e1pido que el correcaminos. Es un du00eda muy emocionante para mi, quiero contarles con inmensa felicidad que hemos decidido agrandar la familia y que soy oficialmente artista de @sonymusicargentina . Fue como decidir si compartir o no la tutela de un hijo, pero este hijo se puso demasiado grandote y pide mu00e1s pista. Se la vamos a dar. A todos los que estuvieron sin el diario del lunes, solo siguiendo, apoyando y bancando a una actriz, madre, que andaba bastante perdida con su vida de hecho...a todos los que se metieron los prejuicios en el culo y me bancaron cuando no habu00eda un mango y solo tenu00edamos ganas y fe, gracias, desde lo mu00e1s hondo de mi alma, jamu00e1s me va a alcanzar la vida para agradecerles. @lucasbiren si me hicieran una tomografu00eda del corazu00f3n veru00edas escrito tu nombre, no tengo palabras, ya sabes todo igual, sos de otro mundo. A @noritatrumper por estar y apostar. A @dbn_argentina por ser los primeros en ayudarme y por dejarme en manos de Sony. A @atelofobiaproducciones (que supimos ser solo Lucas y yo armando una productora) hoy son el mejor equipo de esta puta galaxia! Honor! Laburan con una pasiu00f3n impagable! Los quiero mucho @ta.so.777 @maldonado_mili @richardcalvo @laracnavarrete . A @maurodetommaso por confiar y querer llevarme mu00e1s alto, te quiero wacho. Y a la nueva familia! @damiamato gracias por tus palabras y respeto, por la confianza y la gran apuesta que hicieron, toy ready con el soplete pau2019aujerear el cielo porque nos va a quedar apretado u2601ufe0fud83dude80 A ustedes del otro lado, los verdaderos cumplidores de mi sueu00f1o, los que escuchan, los que dan play, los que apoyan mi mu00fasica, mi sueu00f1o, mi vida, los abrazo muy fuerte, de esos abrazos que aprietan. Cumplan sus sueu00f1os, que sino a quu00e9 vinimos? GRACIAS u2665ufe0f