EN VIVO: Scaloni le saca punta al once y prepara una conferencia de prensa antes del amistoso con Islandia

La Selección Argentina dejó atrás su paso por Texas y ya pone la mira en el próximo compromiso ante Islandia, en Alabama. Antes de partir, el plantel encabezado por Lionel Scaloni realizó un entrenamiento vespertino durante el domingo y este lunes volverá a trabajar en el Jordan–Hare Stadium de Auburn, escenario donde además el DT brindará una conferencia de prensa.
En medio de la expectativa por una posible presencia de Lionel Messi desde el arranque en el próximo encuentro, la Albiceleste recibió una noticia alentadora: Nico Paz se sumó nuevamente a los entrenamientos junto al grupo tras superar un golpe en la rodilla. El mediocampista ofensivo trabajó con normalidad por primera vez y se perfila para volver a estar a disposición del cuerpo técnico.