en vivo Minuto a minuto EN VIVO: Scaloni le saca punta al once y prepara una conferencia de prensa antes del amistoso con Islandia

Tras el triunfo ante Honduras en Texas, la Selección Argentina ya piensa en Islandia, su último amistoso antes del debut mundialista. Mientras Lionel Scaloni define el equipo y crece la expectativa por Lionel Messi, Nico Paz volvió a entrenarse con normalidad y llevó alivio al cuerpo técnico.

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