Bostezo va, bostezo viene: descubrí a los signos más aburridos del zodíaco

Según la astrología hay signos del zodíaco que se caracterizan por ser los más aburridos de todos. Con estas personas es mejor no hacer planes porque creelo, la situación puede tornarse a puro bostezo.

Ellos son:

PISCIS

Si bien son super optimistas y amables, es mejor no incluirlos en planes que pretendas sean de entretenimiento. Es que ellos prefieren quedarse en su casa antes que salir a cualquier lado. Por eso es que su felicidad está en su cama mirando televisión, viendo todas las series que encuentre. Son de los preparan la comida y luego directo a la habitación.

ESCORPIO

Si tienen más de dos amigos es toda una proeza. Las salidas grupales con ellos jamás será un hecho, así como tampoco un deseo en su mente. Incluso tanto misterio y silencio llega a agobiar a quienes están con alguien de este signo, ya que estas dos características desesperan a cualquiera cuando se suma con su apatía por hacer algo. Detestan hacer planes que interfieran con su gran rutina de permanecer en el hogar.

CAPRICORNIO

Su problema es que jamás tienen tiempo para pasarla bien. Su trabajo los consume de una manera increíble. A las personas que integran este grupo del zodíaco no les gusta para nada salir de su esfera seria e incluso aburrida. Ellos no se sienten muy cómodos aceptando salidas a cada instante, porque incluso lo consideran “una pérdida de tiempo”.

VIRGO

Con ellos ocurre algo particular. Si sienten que su cuerpo les pide distracción se animan un poco y rompen la típica rutina. De igual forma no te ilusiones ya que no lo hacen muy a menudo. Pero ojo con lo que propongas, pueden salir con amigos de vez en cuando a algún restaurante o incluso una fiesta, pues aunque no lo creas son grandes conversadores y bailarines.

(Fuente: Los Andes)