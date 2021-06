Brutal: estranguló hasta matar a su cita de Tinder y desmembró el cadáver, lo condenaron

La comunidad de Nebraska al fin encuentra algo de paz luego de enterarse que el autor del salvaje crimen de Sydney Loofe, de 24 años, fue sentenciado a muerte por el tribunal de Omaha.

Se trata de Aubrey Trail, el líder de un culto sexual, de 54 años. Recibió la condena por asesinato en primer grado luego de estrangular a la víctima en 2017 y luego desmembrarla en 14 pedazos después de haberla citado a través de Tinder.

La víctima: Sydney Loofe, de 24 años.

Trail también declaró inocente a su pareja, Bailey Boswell, de 25 años, a quien desvinculó con el asesinato. No obstante, aunque la novia del asesino no ha sido sentenciada todavía, no se descarta que reciba la muerte y convertirse en la primera reclusa condenada a morir de esta manera en Nebraska.

Aubrey Trail y su novia aprovechaban la aplicación de citas para atraer a nuevas mujeres a su secta, y, en el caso de que rechazaran la propuesta, se las asesinaba de las formas más tortuosas.

La pareja del asesino

Cómo fue la muerte de Loofe

Aubrey Trail y Bailey Boswell atrajeron a Sidney Loofe con Tinder, y tras insistirle para que participara de su macabro estilo de vida teniendo sexo en grupo, que ella rechazó, por temor a que se asustara y acudiera a las autoridades, decidieron deshacerse de ella.

El líder del culto confesó que la mató estrangulándola con un cable eléctrico. Luego, la pareja cortó su cuerpo en 14 pedazos. Antes de ir a la cita, el 15 de noviembre del 2017, Loofe había publicado una selfie, emocionada, en su cuenta personal de Snapchat: “Lista para mi cita”, escribió.

Su madre reportó su desaparición al día siguiente, cuando no se presentó a su trabajo de cajera en la tienda de mejoras para el hogar Menards en Lincoln. Un mes después, su cuerpo desmembrado fue encontrado metido en bolsas de basura tiradas en un campo.

No obstante, el asesino no pudo estar en la corte para escuchar los testimonios de las otras víctimas ya que intentó suicidarse mientras estaba detenido cortándose la garganta, pero no tuvo éxito.

(Fuente: Crónica)