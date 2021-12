Para ellos... no hay pasado pisado: ¿cuáles son los signos que siempre regresan con su ex?

Dicen que tropiezan con la misma piedra, que no aprenden, que se lastiman mil veces, pero sí... en la vida hay personas que no pueden soltar el pasado y regresan siempre con su ex pareja. Según el zodíaco hay cuatro signos que son de esta manera y acá te contamos quiénes son.

Cáncer y Piscis, a la cabeza. Ellos son muy cíclicos y suelen pensar continuamente en su pasado con una especie de mecanismo en su mente que solo les trae los mejores recuerdos. Además son un tanto masoquistas, ya que se le pasan escuchando esas canciones o viendo películas que miraban con ese amor del pasado.

Otros signos que siempre regresan al pasado: Tauro y Libra. Su corazón no sabe lo que es estar solo. Si hablamos de Tauro suelen ser románticos empedernidos y si se enamoran de alguien costará un triunfo sacarlo de su corazón. En tanto que un libriano siempre busca excusas con el fin de justificar acciones de aquella persona que alguna vez los lastimó, y esto los hace más propensos al perdón y, en consecuencia, a recuperar al novio.

(Fuente: encancha.mx)