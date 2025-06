El peronismo prepara una marcha multitudinaria para acompañar a Cristina Kirchner a Comodoro Py

image.png

"Nuestro día no termina hasta que Cristina no esté en su casa", expresaron sobre la marcha que todavía no tiene horario fijado a la espera del momento en que la expresidenta se dirija ese día a Comodoro Py.

En uno de los carteles armados para la movilización, remarcaron: "Vienen por ella. Vamos con ella". También el diputado nacional Máximo Kirchner replicó la convocatoria en su cuenta de Instagram: "Nunca caminarás sola. El miércoles todos con ELLA".