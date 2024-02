Ley Ómnibus: sorpresivo fin del debate en Diputados

Live Blog Post

El oficialismo culpó a los gobernadores de "traición" y volvió la Ley Ómnibus a Comisión

Oscar Zago, jefe de la Libertad Avanza, denunció que “los gobernadores no cumplieron con su palabra, vamos a trabajar y dialogar en comisión. No fracasó el proyecto, no cumplieron con su palabra los gobernadores. Se equivocan”. Además, aseguró que durante el fin de semana hubo diálogo con los partidos: “El que dice que no hubo diálogo miente”.

En redes oficiales, el posteo de la cuenta oficial de La Libertad Avanza, fue de una dureza a tono con declaraciones de días anteriores, cuando Joaquín De La Torre escribió un mensaje, retuiteado por Javier Milei, en el que llamó a algunos diputados el "bloque extorsión".

Hoy, desde el espacio gobernantes escribieron: "La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión".