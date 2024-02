Ley Ómnibus: cruces picantes y la esperanza de votar a la madrugada

Live Blog Post

“A mí no me gusta tomar de la mala ni de la buena” le dijo el presidente del Bloque K a Espert

Germán Martínez, presidente del bloque de Unión de la Patria y fuerte aliado del kirchnerismo apuntó contra José Luis Espert, aliado de la Casa Rosada, por sus dichos en una entrevista televisiva. En ese reportaje, el economista libertario había sido consultado por las quejas de la oposición, que asegura que todavía no pudo acceder al dictamen final de la ley ómnibus que se votará en las próximas horas en el recinto.

“Dijo que la lectura que realizó el secretario parlamentario de los artículos que se iban a suprimir o extraer a la hora de votar habían sido votados por el cuerpo con mayoría requerida; segundos antes había pedido a quienes seguimos planteando que no tenemos sobre nuestras bancas el texto definitivo que dejemos de tomar de la mala”, introdujo. Y completó: “A mí no me gusta tomar de la mala ni de la buena”.

“Yo quiero decir con claridad que esto que se dijo es una falta a la verdad, nunca este cuerpo votó extracciones que se le quieran realizar a la Ley Ómnibus y volvemos a exigir que a cada minuto que pasa y no tenemos los cambios que quieren impulsar la sensación de oscurantismo se potencia y ya no es una cuestión de este recinto, sino hasta los propios medios de comunicación que son bastante indulgentes con ustedes dicen que todas estas demoras son para conseguir los votos que todavía no tienen”, cerró.