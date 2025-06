La conmovedora carta del papá de Thiago, el niño que murió tras una balacera en La Matanza: "Estoy destrozado"

Fabián fue el último en ver a Thiago con vida el miércoles, cuando ocurrió el dramático episodio. Todo ocurrió cerca de las 22.30, en la intersección de avenida Crovara y Madrid, donde él y Thiago esperaban el colectivo para ir a la casa de la mamá del nene.

Ese día, Thiago había ido a la escuela, luego a entrenar a su club, Defensores Unidos de La Tablada, y finalmente a comer con su padre. A la noche, el plan era que regresara a la casa de su mamá para al día siguiente volver al colegio.

Así fue el tiroteo en el que balearon a Thiago en La Matanza

Sin embargo, en esa parada de colectivo, también estaba un policía de civil, quien al mismo tiempo fue abordado por cuatro delincuentes armados. El agente, perteneciente a la Policía Federal Argentina, se identificó como tal, sacó su arma reglamentaria y comenzó a disparar. En medio del tiroteo del agente, Thiago, que se encontraba con su padre, fue alcanzado por un proyectil en la cabeza.

Antes del triste final del niño, Fabián contó en diálogo con la prensa los minutos previos al hecho. Recordó que, tras ser herido, el nene se desvaneció en sus brazos. También una imagen que será difícil de olvidar: contó que Thiago logró llamarlo “pá” antes de perder la conciencia.

“Cuando estábamos esperando el colectivo, escuché una explosión y pensé que era una moto, pero enseguida empezaron otros disparos. Cuando me di cuenta de que estaban a los tiros, quise tirar al piso a Thiago, pero ya le había impactado la bala”, contó el padre. Y agregó: “Cuando le da el impacto y lo tengo en mis brazos, me dice ‘pá’ y ya no dijo más nada. Empecé a gritar ‘ayuda’ y apareció un auto con un hombre que no conozco y me llevó al hospital”.

“La bala le pegó en la parte de atrás de la cabeza. Siete años tiene Thiago, toda una vida por delante. No puedo creer lo que me está pasando, es una pesadilla”, continuó el papá, el día anterior a que el pequeño perdiera la vida.

Thiago permaneció internado con asistencia mecánica y el viernes los médicos habían confirmado que sufría muerte cerebral.

Fabián habló de su hijo como “un amor, muy amiguero, una persona querida” por quienes lo rodeaban. El chico asistía al Colegio Parroquial Santa Rosa y jugaba en Defensores Unidos de La Tablada. El Club suspendió sus actividades este fin de semana por el hecho.

Tras el hecho, el oficial involucrado, Facundo Daniel Aguilar Fajardo, de 21 años, quedó detenido acusado de homicidio en exceso en la legítima defensa. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, responsabilizó a los delincuentes por la situación. En ese mismo episodio, uno de los asaltantes falleció y otros dos resultaron heridos durante el enfrentamiento.

“Los responsables directos de la situación que atraviesa Thiago Benjamín Correa Medina son los delincuentes. Uno de ellos murió en la legítima defensa que realizó Facundo Aguilar Fajardo en el cumplimiento de su deber como policía federal”, dijo la funcionaria nacional en una conferencia de prensa.

En la escena, la policía encontró un revólver, un proyectil deformado y rastros de sangre de Thiago a casi 200 metros del lugar donde resultó herido.

