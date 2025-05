Caso Loan: la familia realizó una nueva y llamativa denuncia, de qué se trata

La familia de Loan Danilo Peña denunció al ex abogado Juan Pablo Gallego por presunta estafa.

A poco de que se cumpla un año de la desaparición del Loan Danilo Peña, desaparecido en la provincia de Corrientes, la familia del pequeño denunció que al ex abogado querellante Juan Pablo Gallego de quedarse con $12.5 millones para eran destinados para realizar pericias a los celulares de los detenidos, pero que se escapó.

Impuesto automotor San Juan, en el 'top five' de las provincias que menos pagan de patente en el país

En ese sentido, fue Mariano Peña, uno de los hermanos del pequeño Loan, el que aseguró que sus papás, María Noguera y José Peña, decidieron presentar una denunciar contra el defensor por haberse quedado con dinero que estaba destinado para avanzar en el caso.

“Supuestamente iban a trabajar con Julio López (Especialista en Seguridad Informática). Nosotros hablamos entre la familia y decidimos entregar $12.5 millones para que se realice el trabajo”, contó el joven.

En esa línea, el familiar del pequeño desaparecido sostuvo que retiraron ese dinero del banco y se lo entregaron a Gallego. “ No sabemos qué pasó con eso ”, destacó. Además, sostuvo que después de esa entrega el letrado, quien renunció a ser representante de la familia hace semanas, se escapó y bloqueó a todos los cercanos a la causa. “Cuando él renunció, le preguntamos por las pericias de los teléfonos y también por la plata. Me respondió, escribió un texto largo que después borró y de ahí me bloqueó”, relató el hermano de Loan.

Según fuentes del caso, indicaron que a partir de esta denuncia. Asimismo, El hermano de Loan señaló que habló con López, quien sostuvo que “jamás recibió ese dinero” y que desde un comienzo anunció que iba a ayudar gratis en la causa. Desde el entorno del abogado Gallego le expresaron a este medio de que se trata de una denuncia “ridícula, infame y absolutamente falsa”.

Por último, el próximo viernes 13 de junio se cumplirá un año de la desaparición del pequeño en la localidad de 9 de Julio, en Corrientes. Actualmente se encuentran detenidos y procesados en la causa: Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y el comisario Walter Adrián Maciel.

FUENTE: Crónica