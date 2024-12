Papa Francisco: "Hay posturas ideológicas que terminan engendrando monstruos"

A su vez, convocó a los argentinos a “ defenderse de las ideologías y no dejarse engañar ”, defendió la doctrina social de la Iglesia y alertó: “ Hay posturas ideológicas que terminan engendrando monstruos ”.

“El cristianismo no es una ideología, es una vivencia. Es una vivencia que va creciendo por el camino que Dios le da a cada uno. Los jóvenes que van a trabajar solidariamente comparten una vivencia que los va comprometiendo en la vida. Cuando ves jóvenes que pertenecen a estas organizaciones más ideológicas que cristianas son pequeños monstruitos aferrados a la idea”, agregó en diálogo con la periodista Bernarda Llorente para el Canal Orbe 21.

Por otro lado, cuestionó los programas económicos de ajuste en educación y cultura, como el que implementa el gobierno libertario de Javier Milei, y aseguró: "Es un suicidio programado de un país. No se puede hacer ajuste en el desarrollo educativo de un país, es criminal".

En este sentido, aseguró que lo “alegra” cuando los jóvenes se oponen a este tipo de medidas. “Se dan cuenta y se oponen, arman lío, reclaman. Porque la educación es un alimento. Es lo mismo que quitarle la comida a la gente. Es la comida del alma, de la mente, del espíritu”, indicó.

“A veces, en los países un poco dictatoriales, ya sea con dictaduras confesadas o dictaduras encubiertas, la educación es una de las víctimas principales. O te la hacen ideológica para cambiar la cabeza, o te la van podando lentamente, en el caso liberal, ¿no?, y solamente los hijos de los ricos pueden tener un acceso educativo superior", añadió.

Y completó: “En nuestra patria la historia de la educación es muy linda y siempre nuestro pueblo tuvo la percepción, el sentimiento, de que la educación es una de las cosas que no se tocan. (...) La universidad también es fundamental, porque el pueblo necesita formar cabeza con una cultura universitaria grande".

Las guerras y los conflictos mundiales

En otros pasajes del reportaje, Francisco también abordó temas clave de la actualidad global y destacó que el diálogo es la herramienta indispensable para la paz. Así, criticó la hipocresía de las potencias mundiales que organizan conferencias de paz mientras financian la industria armamentista.

“Me preocupa que los innumerables llamados a la paz de las organizaciones internacionales entren por un oído y salgan por el otro. Hay también una hipocresía de base: hablamos de la paz, pero armamos la guerra. No sé si esto lo dije alguna vez, pero uno de los réditos mayores de las inversiones en Europa son las fábricas de armas. Entonces, armamos conferencias y encuentros de paz, pero seguimos fabricando armas para matar”, planteó.

Y alertó: “Veo una tendencia universal a la autodestrucción por la guerra. En una época donde el progreso científico y mecánico es tan grande, y cuando uno ve esa tendencia a la autodestrucción y a destruir al otro, a mí me viene pensar en la Torre de Babel. Si este gran universo que hemos fabricado no terminará siendo una Torre de Babel, ¿no?. Pero son ideas nomas que me vienen".

Otras definiciones del Papa Francisco

Negacionismo y discursos de odio: "El negacionismo siempre es venenoso. Cuando uno niega una realidad, una historia, una situación concreta, se está pateando en contra. Una situación histórica no resuelta a tiempo, es repetitiva de errores anteriores, es una amenaza. El negacionismo es suicida. Solamente la realidad te va a ayudar a encontrar una salida a los conflictos".

"El peligro es cuando alguna religión se transforma en algo así como política de Estado, entonces lo religioso está unido a lo político, eso no ayuda".

La llegada a los jóvenes y el dinero: “No podés ayudar a un joven sin cercanía. La cercanía humana es el diálogo, es escuchar, escuchar mucho. Y en las respuestas darle alternativas creativas, porque el joven necesita ser creativo. Si no, es un tonto. Si un joven no es creativo en la amistad, en la vida social, en el amor poniéndose de novio, si no es creativo en todas esas cosas, es un tonto pobrecito. Ayudarlos en la vida a que sean creativos, y que hagan algo”.

“El dinero te corrompe si no lo sabés usar bien. Si no estás comprometido con algo para usarlo bien. (...) Si lo ganás bien y lo usás bien, te engrandece. La persona generosa, que siempre busca ayudar a otros, tiene el corazón grande”.

La inteligencia artificial: “A mí me preocupa más la inteligencia natural porque hay cada burro suelto... La Inteligencia Artificial es un desafío: o lo asumimos o nos comen las hormigas. Hay que asumirlo con criterios humanos. Lo que yo dije en el G7 va en esa línea, es un desafío de hoy. No podemos deshumanizarnos delante de la inteligencia artificial, pero sí tenemos que dialogar humanamente con una inteligencia artificial capaz de dialogar humanamente. Lo tenemos que hacer”.

Mensaje a los argentinos: “¡Al gran pueblo Argentino, salud! Que sigan luchando, que se defiendan de las ideologías y no se dejen engañar, que luchen por sus derechos”.

FUENTE: Infobae